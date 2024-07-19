Київський фунікулер закриється на дві місяці на ремонт

Фунікулер у Києві закриється на ремонт з 22 липня.

Джерело фото: КМДА

З 22 липня по 26 серпня фунікулер у Києві буде зачинено на щорічний плановий ремонт, повідомили в КМДА.

Під час ремонту будуть проведені роботи з оновлення машинної, компресорної та тиристорної зал, а також скорочення тросу. Окрім того, спеціалісти обстежать контактну мережу і шпали, частково їх замінять.

Завершення ремонту включатиме поточний ремонт вагонів. Перед відновленням роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням, щоб забезпечити безпечну і стабільну роботу транспортного засобу.

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