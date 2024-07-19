Киевский фуникулер закроется на два месяца на ремонт

С 22 июля по 26 августа фуникулер в Киеве будет закрыт на ежегодный плановый ремонт, сообщили в КГГА.
Во время ремонта будут проведены работы по обновлению машинного, компрессорного и тиристорного зала, а также сокращение троса. Кроме того, специалисты обследуют контактную сеть и шпалы, частично их заменят.
Завершение ремонта будет включать текущий ремонт вагонов. Перед восстановлением работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу транспортного средства.
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