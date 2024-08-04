У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив зухвале пограбування фінустанови

Крадію загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві перед судом постане чоловік, який вдерся до однієї зі столичних фінансових установ, побив співробітника й забрав майже 24 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба поліція Києва.

Зазначається, що подія трапилась взимку цього року.

«Місцевий мешканець, 2000 року народження, раніше судимий за вчинення аналогічного злочину, вдягнувши балаклаву вдерся до приміщення, завдав декілька ударів співробітнику установи й забрав всю готівку з сейфа», - заявили у поліції.

Працівники поліції затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні й скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.