Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив зухвале пограбування фінустанови

10:01, 4 серпня 2024
Крадію загрожує до десяти років позбавлення волі.
У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив зухвале пограбування фінустанови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане чоловік, який вдерся до однієї зі столичних фінансових установ, побив співробітника й забрав майже 24 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба поліція Києва.

Зазначається, що подія трапилась взимку цього року.

«Місцевий мешканець, 2000 року народження, раніше судимий за вчинення аналогічного злочину, вдягнувши балаклаву вдерся до приміщення, завдав декілька ударів співробітнику установи й забрав всю готівку з сейфа», - заявили у поліції.

Працівники поліції затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні й скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд вказав, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику

Суд скасував штраф ТЦК, вказавши, що попередньо ТЦК мав довести до відома військовозобов`язаного виклик

Створення електронного правосуддя в Україні передали на аутсорс міжнародним партнерам

Зокрема міжнародні партнери наймуть окремих осіб для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок та нових бізнес-процесів у сфері судочинства.

На зарплати держслужбовцям, ДСНС і соціальні видатки – у Мінфіні повідомили, куди підуть $3,9 млрд допомоги від США

Перший транш з пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який Джо Байден підписав ще навесні, нарешті надійде до України.

Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.

Повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК, а не начальники структурних підрозділів РТЦК – рішення суду

На думку суду, повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що визначені статтею 235 КУпАП наділені виключно керівники ТЦК, а начальники структурних підрозділів РТЦК та СП таких повноважень не мають.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду