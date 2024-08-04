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В Киеве будут судить мужчину, совершившего дерзкое ограбление финучреждения

10:01, 4 августа 2024
Вору грозит до десяти лет лишения свободы.
В Киеве будут судить мужчину, совершившего дерзкое ограбление финучреждения
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В Киеве перед судом предстанет мужчина, который ворвался в одно из столичных финансовых учреждений, избил сотрудника и забрал почти 24 тысячи гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева.

Отмечается, что событие произошло зимой этого года.

«Местный житель, 2000 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, надев балаклаву ворвался в помещение, нанес несколько ударов сотруднику учреждения и забрал все наличные из сейфа», - заявили в полиции.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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