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Трамп поздравил путина с «прекрасным соглашением» об обмене заключенными

09:42, 4 августа 2024
По мнению Дональда Трампа, для США обмен был «ужасным».
Трамп поздравил путина с «прекрасным соглашением» об обмене заключенными
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского диктатора владимира путина с «великолепным соглашением», имея в виду состоявшийся на этой неделе обмен заключенными между рф и странами Запада. Об этом Трамп сказал во время предвыборного митинга в Атланте, передает The Washington Post

 «Я бы хотел поздравить владимира путина с прекрасным соглашением», - сказал Трамп на митинге.

По мнению Трампа, для США обмен был «ужасным». россия добилась, чтобы Запад освободил «одних из самых выдающихся убийц», отметил он, задав риторический вопрос, «не является ли это плохим прецедентом?».

«Мы вернули наших людей, но мы заключили ужасные, ужасные соглашения», - сказал Трамп.

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