В Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается каждый год в первое воскресенье августа.

Фото: prm.ua

4 августа в Украине отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Этот праздник приходится каждый год на первое воскресенье августа. Он был установлен в 2007 году, чтобы отметить важную роль Воздушных Сил в обеспечении обороноспособности государства.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины включают авиационные, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Они выполняют задачи охраны воздушного пространства, поддержки сухопутных войск и других видов вооруженных сил.

С первых минут полномасштабного вторжения рф они активно участвовали в отражении вражеского нашествия.

На протяжении всего времени войны Воздушные силы работают и днем ​​и ночью, чтобы украинцы могли спокойно спать и не переживали из-за российских обстрелов.

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