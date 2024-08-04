В Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку в першу неділю серпня.

Фото: prm.ua

4 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це свято припадає щороку на першу неділю серпня. Воно було встановлено 2007 року, щоб вшанувати важливу роль Повітряних Сил у забезпеченні обороноздатності держави.

Повітряні Сили Збройних Сил України включають авіаційні, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. Вони виконують завдання з охорони повітряного простору, підтримки сухопутних військ та інших видів збройних сил.

З перших хвилин повномасштабного вторгнення рф вони активно брали участь у відбитті ворожої навали.

Протягом усього часу війни Повітряні сили працюють і вдень і вночі, аби українці могли спокійно спати та не переймались через російські обстріли.

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