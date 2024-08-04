Трамп привітав путіна з «чудовою угодою» про обмін ув’язненими

На думку Дональда Трампа, для США обмін був «жахливим».

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп привітав російського диктатора володимира путіна з «чудовою угодою», маючи на увазі обмін ув’язненими між рф і країнами Заходу, який відбувся на цьому тижні. Про це Трамп сказав під час передвиборчого мітингу в Атланті, передає The Washington Post

«Я б хотів привітати володимира путіна з чудовою угодою», - сказав Трамп на мітингу.

На думку Трампа, для США обмін був «жахливим». росія домоглася, щоб Захід звільнив «одних із найвидатніших убивць», зазначив він, поставивши риторичне запитання, «чи не є це поганим прецедентом?».

«Ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди», - сказав Трамп.

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