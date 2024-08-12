Українські військові публікують відео з центральної площі міста Суджа Курської області

Стверджується, що місто повністю під контролем ЗСУ.

Ілюстративне фото, джерело - 24tv.ua

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

Під контролем українських військових близько тисячі квадратних кілометрів.

У мережі почали з’являтися відео українських захисників з центральної площі міста Суджа Курської області. Стверджується, що місто повністю під контролем ЗСУ. Офіційної інформації про це поки не надходило.

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