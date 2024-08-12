Україна може використовувати німецьку зброю на власний розсуд, — Міноборони Німеччини

З моменту передачі ця зброя вважається власністю України.

Фото: УНІАН

Україна може використовувати передану німецьку зброю на власний розсуд. З моменту передачі вона вважається власністю України. Про це заявив речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац, передає Укрінформ.

За його словами, для Міноборони ФРН не стоїть питання законності дій ЗСУ в Курській області. Речник пояснив це тим, що згідно з міжнародним правом, існує можливість ведення бойових дій на території країни-агресора з метою захисту власної держави. Коллац наголосив, це не передбачає спеціальних умов використання зброї Бундесверу.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей», - уточнив речник. Водночас він підкреслив, що Київ має дотримуватися міжнародного права.

Коллац додав, що використання далекобійної зброї є політичним питанням, але в цьому випадку про неї не йдеться.

Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер зазначив, що Німеччина проводить консультації з ближчими союзниками й українським урядом щодо «специфічних збройних систем», які використовує Київ.

Він також акцентував, що операція в Курській області є «дуже таємною» та «підготовленою без стороннього звʼязку». За словами Бюхнера, це вказує на обмежену операцію, тому її оцінювати зарано.

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