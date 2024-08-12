Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Мешканці багатоповерхівки не спростували, що отримують послуги теплопостачального підприємства: суд стягнув з них заборгованість

17:27, 12 серпня 2024
Комунальне підприємство через суд стягнуло 5 264 грн боргу з двох мешканців багатоповерхівки.
Мешканці багатоповерхівки не спростували, що отримують послуги теплопостачального підприємства: суд стягнув з них заборгованість
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про стягнення заборгованості з двох мешканців багатоквартирного будинку на користь Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства (м. Старокостянтинів). Про це повідомляє пресслужба суду. 

Звертаючись до суду з позовом, комунальне підприємство пояснило, що надає послуги з теплопостачання у м. Старокостянтинові й двоє мешканців квартири у багатоповерхівці заборгували йому 5 264 гривні. Це борг з оплати послуг за опалення місць загального користування багатоквартирного будинку, внесків на заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії, за функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, з абонентської плати. Цю суму КП просило стягнути на його користь солідарно з обох споживачів.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області задовольнив позов комунальників.

Одна з відповідачок оскаржила рішення до апеляційного суду з проханням його скасувати й відмовити у позові за недоведеністю вимог. За її словами, її квартира відключена від мереж централізованого опалення, тому вона не є споживачкою послуг теплопостачального підприємства, яке до того ж не довело факт укладення між ними договору про надання послуг і не обґрунтувало розрахунок наданих послуг.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що у жовтні 2021 року КП опублікувало на власному сайті та на сайті виконавчого комітету міської ради типовий договір про надання послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води й відповідачі протягом 30 днів не подали заяв про обрання певної форми договірних відносин, тому правильним є висновок суду про укладення з ними публічного договору приєднання на надання послуг з постачання теплової енергії.

Законодавство України передбачає, що кожен власник-споживач зобов`язаний брати участь у загальному розподілі обсягу спожитої будинком теплової енергії, у тому числі витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, зауважив апеляційний суд.

«Отже, нарахування теплопостачальною організацією [споживачам], квартира яких відключена від системи централізованого опалення, внесків на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку (востаннє нараховані у липні 2021 року), оплати за послуги з відшкодування витрат за обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будинку (нараховані з грудня 2021 року, а з жовтня 2022 року - плата за опалення місць загального користування), плати за абонентське обслуговування (нарахована з листопада 2021 року) законодавчо обґрунтоване та носять обов`язковий характер», – констатувала колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3847/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси