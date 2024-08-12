Мешканці багатоповерхівки не спростували, що отримують послуги теплопостачального підприємства: суд стягнув з них заборгованість

Комунальне підприємство через суд стягнуло 5 264 грн боргу з двох мешканців багатоповерхівки.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про стягнення заборгованості з двох мешканців багатоквартирного будинку на користь Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства (м. Старокостянтинів). Про це повідомляє пресслужба суду.

Звертаючись до суду з позовом, комунальне підприємство пояснило, що надає послуги з теплопостачання у м. Старокостянтинові й двоє мешканців квартири у багатоповерхівці заборгували йому 5 264 гривні. Це борг з оплати послуг за опалення місць загального користування багатоквартирного будинку, внесків на заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії, за функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, з абонентської плати. Цю суму КП просило стягнути на його користь солідарно з обох споживачів.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області задовольнив позов комунальників.

Одна з відповідачок оскаржила рішення до апеляційного суду з проханням його скасувати й відмовити у позові за недоведеністю вимог. За її словами, її квартира відключена від мереж централізованого опалення, тому вона не є споживачкою послуг теплопостачального підприємства, яке до того ж не довело факт укладення між ними договору про надання послуг і не обґрунтувало розрахунок наданих послуг.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що у жовтні 2021 року КП опублікувало на власному сайті та на сайті виконавчого комітету міської ради типовий договір про надання послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води й відповідачі протягом 30 днів не подали заяв про обрання певної форми договірних відносин, тому правильним є висновок суду про укладення з ними публічного договору приєднання на надання послуг з постачання теплової енергії.

Законодавство України передбачає, що кожен власник-споживач зобов`язаний брати участь у загальному розподілі обсягу спожитої будинком теплової енергії, у тому числі витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, зауважив апеляційний суд.

«Отже, нарахування теплопостачальною організацією [споживачам], квартира яких відключена від системи централізованого опалення, внесків на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку (востаннє нараховані у липні 2021 року), оплати за послуги з відшкодування витрат за обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будинку (нараховані з грудня 2021 року, а з жовтня 2022 року - плата за опалення місць загального користування), плати за абонентське обслуговування (нарахована з листопада 2021 року) законодавчо обґрунтоване та носять обов`язковий характер», – констатувала колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/3847/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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