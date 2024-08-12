Жители многоэтажки не опровергли, что получают услуги теплоснабжающего предприятия: суд взыскал с них задолженность

Коммунальное предприятие через суд взыскало 5 264 грн долга с двух жителей многоэтажки.

Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение местного суда о взыскании задолженности с двух жителей многоквартирного дома в пользу Коммунального предприятия по эксплуатации теплового хозяйства (г. Староконстантинов). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обращаясь в суд с иском, коммунальное предприятие объяснило, что оказывает услуги по теплоснабжению в Староконстантинове и двое жильцов квартиры в многоэтажке задолжали ему 5 264 гривны. Это долг по оплате услуг за отопление мест общего использования многоквартирного дома, взносов на замену и обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии, за функционирование внутридомовых систем отопления, с абонентской платы. Эту сумму КП просило взыскать в его пользу солидарно с обоими потребителями.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск коммунальщиков.

Одна из ответчиков обжаловала решение в апелляционный суд с просьбой его отменить и отказать в иске по недоказанности требований. По ее словам, ее квартира отключена от сетей централизованного отопления, поэтому она не является потребительницей услуг теплоснабжающего предприятия, которое к тому же не доказало факт заключения между ними договора о предоставлении услуг и не обосновало расчет предоставленных услуг.

Коллегия судей Хмельницкого апелляционного суда обратила внимание, что в октябре 2021 года КП опубликовало на собственном сайте и на сайте исполнительного комитета городского совета типовой договор о предоставлении услуг по снабжению тепловой энергией и поставке горячей воды и ответчики в течение 30 дней не подали заявлений об избрании определенной формы договорных отношений, поэтому правильным является вывод суда о заключении с ними публичного договора присоединения на предоставление услуг по снабжению тепловой энергии.

Законодательство Украины предусматривает, что каждый собственник-потребитель обязан участвовать в общем распределении объема потребленной домом тепловой энергии, в том числе израсходованной на отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений здания, а также на обеспечение функционирования внутридомовых систем отопления, отметил апелляционный суд.

«Итак, начисление теплоснабжающей организацией [потребителям], квартира которых отключена от системы централизованного отопления, взносов на обслуживание и замену узла коммерческого учета (в последний раз начислены в июле 2021 года), оплаты за услуги по возмещению расходов по объему тепловой энергии, израсходованной на отопление мест общего пользования и вспомогательных помещений, на функционирование внутридомовых систем отопления дома (начисленные с декабря 2021, а с октября 2022 - плата за отопление мест общего пользования), платы за абонентское обслуживание (начислена с ноября 2021) законодательно обосновано и носят обязательно язычный характер», – констатировала коллегия судей.

С постановлением апелляционного суда по делу №683/3847/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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