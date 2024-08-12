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Украина может использовать немецкое оружие по своему усмотрению, — Минобороны Германии

19:33, 12 августа 2024
С момента передачи это оружие считается собственностью Украины.
Украина может использовать немецкое оружие по своему усмотрению, — Минобороны Германии
Фото: УНИАН
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Украина может использовать переданное немецкое оружие по своему усмотрению. С момента передачи он считается собственностью Украины. Об этом заявил спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Укринформ.

По его словам, для Минобороны ФРГ не стоит вопроса законности действий ВСУ в Курской области. Представитель пояснил это тем, что согласно международному праву, существует возможность ведения боевых действий на территории страны-агрессора с целью защиты собственного государства. Коллац подчеркнул, что это не предусматривает специальных условий использования оружия Бундесвера.

«После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие… Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей», - уточнил спикер. В то же время он подчеркнул, что Киев должен соблюдать международное право.

Коллац добавил, что использование дальнобойного оружия является политическим вопросом, но в этом случае о нем речь не идет.

Заместитель представителя Федерального правительства Вольфганг Бюхнер отметил, что Германия проводит консультации с ближайшими союзниками и украинским правительством относительно «специфических вооруженных систем», которые использует Киев.

Он также акцентировал, что операция в Курской области «очень тайная» и «подготовлена ​​без посторонней связи». По словам Бюхнера, это указывает на ограниченную операцию, поэтому ее оценивать рано.

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