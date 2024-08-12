На Львівщині військовий три місяці не був на службі: як його покарав суд

За словами чоловіка, він три місяці був вдома і проводив вільний час на власний розсуд.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Львівщині суд призначив покарання військовослужбовцю, який три місяці не був на службі. Вирок у справі виніс № 944/3995/24 Яворівський районний суд Львівської області.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець смт. Івано-Франкове Яворівського району служив у одній із військових частин на Львівщині. У період із 13 квітня він самовільно залишив частину й був відсутній на службі до 13 липня. З 14 липня за самовільне залишення частини він перебуває під вартою.

Чоловік свою провину визнав і підтвердив обставини справи. За його словами, ці три місяці він був вдома і проводив вільний час на власний розсуд. Просив суд суворо його не карати, адже він хоче й надалі служити в ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду визнав винуватим за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.

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