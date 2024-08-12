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Во Львовской области военный три месяца не был на службе: как его наказал суд

20:09, 12 августа 2024
По словам мужчины, он три месяца был дома и проводил свободное время по своему усмотрению.
Во Львовской области военный три месяца не был на службе: как его наказал суд
Иллюстративное фото из открытых источников
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Во Львовской области суд назначил наказание военнослужащему, который три месяца не был на службе. Приговор по делу вынес №944/3995/24 Яворовский районный суд Львовской области.

Как указано в материалах дела, уроженец пгт. Ивано-Франковское Яворовского района служил в одной из воинских частей Львовской области. В период с 13 апреля он самовольно покинул часть и отсутствовал на службе до 13 июля. С 14 июля за самовольное уход части он находится под стражей.

Мужчина свою вину признал и подтвердил обстоятельства дела. По его словам, эти три месяца он был дома и проводил свободное время по своему усмотрению. Просил суд строго его не наказывать, ведь он хочет и дальше служить в ВСУ.

Учитывая обстоятельства дела, судья Яворовского райсуда признал виновным по ч. 5 ст. 407 УК и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляции.

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