Данные Лицензионного реестра перевозчиков теперь доступны общественности

На Едином государственном портале открытых данных теперь доступны данные Лицензионного реестра перевозчиков. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Указывается, что это первый набор данных с открытым API, распорядителем которых является Укртрансбезопасность, который публикуется в сотрудничестве с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.
Реестр содержит список предприятий с действующими лицензиями на перевозку пассажиров, опасных грузов или отходов, а также международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданные с 2010 года.
За это время было выдано 57067 лицензий. Больше лицензий выдано на грузовые перевозки автомобилями — 31 646, перевозки пассажиров автобусами — более 12 276, и такси — 9 541.
Лицензии на внутренние перевозки опасных грузов и отходов имеют 6496 компаний, а на международные — 3864. Просмотреть информацию можно по ссылке.
Набор данных содержит ряд информации, включая название и код ЕГРПОУ перевозчика, год, за который выдано разрешение, дату и время выдачи разрешения, его реквизиты.
Доступ к данным позволяет глубже анализировать ситуацию с выданными и аннулированными лицензиями, снижать долю недобросовестных перевозчиков на рынке и тщательно изучать уже выданные лицензии.
Теперь предприниматели могут легко проверить лицензии, найти надежных партнеров и анализировать рынок перевозок.
Опубликованные данные не включают информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности Украины.
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