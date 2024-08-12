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Данные Лицензионного реестра перевозчиков теперь доступны общественности

15:03, 12 августа 2024
На Едином государственном портале открытых данных появились данные Лицензионного реестра перевозчиков.
Данные Лицензионного реестра перевозчиков теперь доступны общественности
Фото: Pexels
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На Едином государственном портале открытых данных теперь доступны данные Лицензионного реестра перевозчиков. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Указывается, что это первый набор данных с открытым API, распорядителем которых является Укртрансбезопасность, который публикуется в сотрудничестве с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

Реестр содержит список предприятий с действующими лицензиями на перевозку пассажиров, опасных грузов или отходов, а также международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданные с 2010 года.

За это время было выдано 57067 лицензий. Больше лицензий выдано на грузовые перевозки автомобилями — 31 646, перевозки пассажиров автобусами — более 12 276, и такси — 9 541.

Лицензии на внутренние перевозки опасных грузов и отходов имеют 6496 компаний, а на международные — 3864. Просмотреть информацию можно по ссылке.

Набор данных содержит ряд информации, включая название и код ЕГРПОУ перевозчика, год, за который выдано разрешение, дату и время выдачи разрешения, его реквизиты.

Доступ к данным позволяет глубже анализировать ситуацию с выданными и аннулированными лицензиями, снижать долю недобросовестных перевозчиков на рынке и тщательно изучать уже выданные лицензии.

Теперь предприниматели могут легко проверить лицензии, найти надежных партнеров и анализировать рынок перевозок.

Опубликованные данные не включают информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности Украины.

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