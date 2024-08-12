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ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки более 30 тысяч некачественных аптечек для военных

19:51, 12 августа 2024
В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.
ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки более 30 тысяч некачественных аптечек для военных
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Сообщено о подозрении бывшему начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн. гривен.

При этом военные должностные лица не проконтролировали качество поставленных аптечек, добавляет ГБР.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а имеющиеся препараты – не должного качества. Таким образом, применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих.

Отмечается, что в результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн. гривен.

Бывшему начальнику учебного центра поставлено в известность о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнике медицинского учебного центра – в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет.

Частным предпринимателям, поставившим некачественные аптечки, доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

 

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