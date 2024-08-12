Изменения в графике поездов Хелмского направления из-за ремонтных работ сохранятся до конца сентября

Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления на станцию Дорохуск продлится еще месяц. Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц, поэтому временное ограничение некоторых поездов на станцию Дорохуск сохранится до 30 сентября. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Ограничение не касается поездов:
Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.
Тем не менее, маршрут поездов
будет ограничен до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 км.
Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:
Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 будет отправляться из Дорохуска в 8:03.
Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорохуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Восточной в 06:53.
Как отмечают в УЗ, пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).
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