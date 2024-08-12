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Изменения в графике поездов Хелмского направления из-за ремонтных работ сохранятся до конца сентября

16:15, 12 августа 2024
Укрзализныця меняет график движения ряда поездов из-за продолжения ремонтных работ в Польше.
Изменения в графике поездов Хелмского направления из-за ремонтных работ сохранятся до конца сентября
Иллюстрационное изображение: УЗ
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Ограничение маршрута некоторых поездов Хелмского направления на станцию ​​Дорохуск продлится еще месяц. Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц, поэтому временное ограничение некоторых поездов на станцию ​​Дорохуск сохранится до 30 сентября. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Ограничение не касается поездов:

  • ⁠№67/68 Киев – Варшава – Киев
  • ⁠№19/20 Киев – Хелм – Киев
  • ⁠№119 Днепр — Хелм
  • ⁠№24 Хелм — Киев

Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.

Тем не менее, маршрут поездов

  • №23 Киев — Хелм
  • ⁠№93/94 Харьков — Хелм — Харьков
  • ⁠№120 Хелм — Днепр

будет ограничен до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 км.

Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 будет отправляться из Дорохуска в 8:03.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорохуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Восточной в 06:53.

Как отмечают в УЗ, пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

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