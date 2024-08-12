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Зміни у графіку руху поїздів Хелмського напрямку через ремонтні роботи збережуться до кінця вересня

16:15, 12 серпня 2024
Укрзалізниця змінює графік руху низки поїздів через продовження ремонтних робіт у Польщі.
Зміни у графіку руху поїздів Хелмського напрямку через ремонтні роботи збережуться до кінця вересня
Ілюстраційне зображення: УЗ
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Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ триватиме ще місяць. Для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць, тож тимчасове обмеження деяких поїздів до станції Дорохуськ збережеться до 30 вересня. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Обмеження не стосується поїздів:

  • ⁠№67/68 Київ — Варшава — Київ
  • ⁠№19/20 Київ — Хелм — Київ
  • ⁠№119 Дніпро — Хелм
  • ⁠№24 Хелм — Київ

Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Проте, маршрут поїздів

  • №23 Київ — Хелм
  • ⁠№93/94 Харків — Хелм — Харків
  • ⁠№120 Хелм — Дніпро

буде обмежений до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

Як зазначають в УЗ, пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

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