Google остаточно вимкне монетизацію YouTube-блогерам із рф

Російські власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Google повністю повністю вимкне монетизацію російським YouTube-користувачам. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на відповідний лист від компанії.

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана росія. Відповідно, через такі акаунти не можна буде отримувати дохід від монетизації. Заробіток за липень виплатять між 21 і 26 серпня», — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Відповідно, російські власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Google вимкнула монетизацію російським YouTube-блогерам у березні 2022 року. Тоді в російських користувачів YouTube перестала відображатися реклама, а блогери не отримували більшу частину свого доходу.

Однак у користувача могла відображатися реклама, якщо він перебував не в країні-агресорі або вмикав VPN. У такому разі YouTube-блогер з рф, чий ролик подивилися з-за кордону, отримував гроші за показ реклами. Однак тепер вони не отримуватимуть грошей, навіть якщо рекламу в їхньому відео подивилися з-за кордону.

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