Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Google остаточно вимкне монетизацію YouTube-блогерам із рф

14:27, 12 серпня 2024
Російські власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.
Google остаточно вимкне монетизацію YouTube-блогерам із рф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google повністю повністю вимкне монетизацію російським YouTube-користувачам. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на відповідний лист від компанії.

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана росія. Відповідно, через такі акаунти не можна буде отримувати дохід від монетизації. Заробіток за липень виплатять між 21 і 26 серпня», — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Відповідно, російські власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Google вимкнула монетизацію російським YouTube-блогерам у березні 2022 року. Тоді в російських користувачів YouTube перестала відображатися реклама, а блогери не отримували більшу частину свого доходу.

Однак у користувача могла відображатися реклама, якщо він перебував не в країні-агресорі або вмикав VPN. У такому разі YouTube-блогер з рф, чий ролик подивилися з-за кордону, отримував гроші за показ реклами. Однак тепер вони не отримуватимуть грошей, навіть якщо рекламу в їхньому відео подивилися з-за кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян

Зупинили на кордоні для «додаткового вивчення підстав» – Кабмін додав до Правил перетинання кордону можливість ДПСУ перевіряти дані з різних реєстрів і баз даних.

Кабмін виділив з бюджету внесок до Організації американських держав

Внесок Уряду до Організації американських держав складе 20 тисяч доларів

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси