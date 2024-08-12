Google окончательно выключит монетизацию YouTube-блогерам из рф

Российские владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью потеряют доступ к Google AdSense и услугам, предоставляемым рекламной сетью.

Google полностью полностью отключит монетизацию российским YouTube-пользователям. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на соответствующее письмо от компании.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана россия. Соответственно через такие аккаунты нельзя будет получать доход от монетизации. Заработок за июль выплатят между 21 и 26 августа», – говорится в сообщении команды Google Payments.

Соответственно, российские владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью потеряют доступ к Google AdSense и услугам, предоставляемым рекламной сетью.

Google выключила монетизацию российским YouTube-блогерам в марте 2022 года. Тогда у российских пользователей YouTube перестала отображаться реклама, а блоггеры не получали большую часть своего дохода.

Однако у пользователя могла отображаться реклама, если он находился не в стране-агрессоре или включал VPN. В таком случае YouTube-блогер из рф, чей ролик посмотрели из-за границы, получал деньги за показ рекламы. Однако теперь они не будут получать деньги, даже если рекламу в их видео посмотрели из-за границы.

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