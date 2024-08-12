СБУ задержала осведомительницу рф, которая шпионила за оборонительными линиями ВСУ на Покровском направлении

Вражеская приспешница «сливала» пункты дислокации Сил обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Донецкой области задержали информаторку военной разведки рф. Злоумышленница передавала агрессору локации оборонных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба дистанционно привлекла свою информаторку - жительницу города Новогродовка.

«Для выполнения враждебной задачи женщина обходила территорию прифронтовой общины, где фиксировала места базирования украинских защитников.

Также фигурантка «втемную» выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков», — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что полученные сведения она мессенджером направляла российской разведке через «связную» – боевика оккупационной группировки рф, воюющей на восточном фронте.

Контрразведка Службы безопасности задержала вражескую осведомительницу в собственном доме.

Одновременно проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

По данным следствия, оккупанты привлекли фигурантку к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она по собственной инициативе «сливала» пункты дислокации Сил обороны.

Во время обысков в задержанном доме изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.