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Минобороны изменяет правила работы с рапортами военнослужащих

14:09, 12 августа 2024
Относительно ряда вопросов рассмотрение бумажного рапорта военнослужащих осуществляется не позднее чем через 48 часов.
Минобороны изменяет правила работы с рапортами военнослужащих
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Министерство обороны вводит новые правила по представлению и рассмотрению рапортов военнослужащих. Как отмечают в ведомстве, эти изменения направлены на защиту прав военных, установление четких сроков рассмотрения обращений и повышения ответственности командиров.

Новые правила определяют понятие рапорта и его форму – устную, письменную и электронную. Также устанавливается четкая последовательность и порядок согласования рапорта командирами.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, до сих пор в нормативке не было единого акта, который бы регулировал вопрос рапортов. Это приводило к проблемам с информированием военнослужащих относительно результата рассмотрения поданных ими рапортов, их отслеживания и даже возможного злоупотребления командиров в этой сфере.

Новые правила вводят обязательное обоснование в случае несогласования рапорта и четкие сроки его рассмотрения. Отказ в рассмотрении рапорта должен быть мотивирован, при этом несогласование рапорта непосредственными командирами не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения и принятия решения.

Так, в соответствии с новыми правилами рассмотрение бумажного рапорта военнослужащих всеми его прямыми командирами осуществляется безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов со времени его представления по вопросам, касающимся:

  • ⁠ ⁠военной дисциплины
  • ⁠ ⁠обязанностей личного состава при исполнении боевых приказов (распоряжений)
  • ⁠ ⁠сохранения жизни и здоровья личного состава
  • ⁠ ⁠отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Рапорты по другим вопросам рассматриваются в срок не более 14 дней со дня его подачи.

Приказ также устанавливает последствия нарушения исполнительской дисциплины по рассмотрению рапортов и злоупотребления правами на представление рапортов. При этом новый Порядок гарантирует невозможность привлечения ответственности за факт представления рапорта.

Эти изменения утверждены Приказом №531 от 6 августа 2024 года «Об утверждении Порядка организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины».

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