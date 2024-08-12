Минобороны изменяет правила работы с рапортами военнослужащих

Относительно ряда вопросов рассмотрение бумажного рапорта военнослужащих осуществляется не позднее чем через 48 часов.

Министерство обороны вводит новые правила по представлению и рассмотрению рапортов военнослужащих. Как отмечают в ведомстве, эти изменения направлены на защиту прав военных, установление четких сроков рассмотрения обращений и повышения ответственности командиров.

Новые правила определяют понятие рапорта и его форму – устную, письменную и электронную. Также устанавливается четкая последовательность и порядок согласования рапорта командирами.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, до сих пор в нормативке не было единого акта, который бы регулировал вопрос рапортов. Это приводило к проблемам с информированием военнослужащих относительно результата рассмотрения поданных ими рапортов, их отслеживания и даже возможного злоупотребления командиров в этой сфере.

Новые правила вводят обязательное обоснование в случае несогласования рапорта и четкие сроки его рассмотрения. Отказ в рассмотрении рапорта должен быть мотивирован, при этом несогласование рапорта непосредственными командирами не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения и принятия решения.

Так, в соответствии с новыми правилами рассмотрение бумажного рапорта военнослужащих всеми его прямыми командирами осуществляется безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов со времени его представления по вопросам, касающимся:

⁠ ⁠военной дисциплины

⁠ ⁠обязанностей личного состава при исполнении боевых приказов (распоряжений)

⁠ ⁠сохранения жизни и здоровья личного состава

⁠ ⁠отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Рапорты по другим вопросам рассматриваются в срок не более 14 дней со дня его подачи.

Приказ также устанавливает последствия нарушения исполнительской дисциплины по рассмотрению рапортов и злоупотребления правами на представление рапортов. При этом новый Порядок гарантирует невозможность привлечения ответственности за факт представления рапорта.

Эти изменения утверждены Приказом №531 от 6 августа 2024 года «Об утверждении Порядка организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины».

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