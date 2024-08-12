Міноборони змінює правила роботи з рапортами військовослужбовців

Щодо низки питань розгляд паперового рапорту військовослужбовців здійснюється не пізніше ніж за 48 годин.

Міністерство оборони впроваджує нові правила щодо подання та розгляду рапортів військовослужбовців. Як зазначають у відомстві, ці зміни спрямовані на захист прав військових, встановлення чітких строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Нові правила визначають поняття рапорту та його форму – усну, письмову та електронну. Також встановлюється чітка послідовність та порядок погодження рапорту командирами.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, до цього часу в нормативці не було єдиного акту, який би регулював питання рапортів. Це призводило до проблем з інформуванням військовослужбовців щодо результату розгляду поданих ними рапортів, їхнього відстеження та навіть можливого певного зловживання командирів в цій сфері

Нові правила вводять обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту та чіткі строки його розгляду. Відмова у розгляді рапорту має бути вмотивованою, при цьому непогодження рапорту безпосередніми командирами не перешкоджає подальшому руху рапорту для його розгляду та прийняття рішення.

Так, відповідно до нових правил розгляд паперового рапорту військовослужбовців всіма його прямими командирами здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин із часу його подання щодо питань, які стосуються:

⁠ ⁠військової дисципліни

⁠ ⁠обов’язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень)

⁠ ⁠збереження життя та здоров’я особового складу

⁠ ⁠відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Рапорти щодо інших питань розглядаються у строк не більше 14 днів із дня його подання.

Наказ також встановлює наслідки порушення виконавської дисципліни щодо розгляду рапортів та зловживання правами на подання рапортів. При цьому новий Порядок гарантує неможливість притягнення відповідальності за факт подання рапорту.

Ці зміни затверджено Наказом №531 від 6 серпня 2024 року «Про затвердження Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України».

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