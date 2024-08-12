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СБУ затримала інформаторку рф, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Покровському напрямку

21:02, 12 серпня 2024
Ворожа поплічниця «зливала» пункти дислокації Сил оборони.
СБУ затримала інформаторку рф, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Покровському напрямку
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На Донеччині затримали інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказується, що найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Для того, щоб отримати розвіддані, російська спецслужба дистанційно залучила свою інформаторку – жительку міста Новогродівка.

«Для виконання ворожого завдання жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників.

Також фігурантка «втемну» випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ», — йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через «зв’язкового» – бойовика окупаційного угруповання рф, який воює на східному фронті.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожу інформаторку у власному помешканні.

Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

За даними слідства, окупанти залучили фігурантку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона з власної ініціативи «зливала» пункти дислокації Сил оборони.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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