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ДБР повідомило про підозру організаторам закупівлі понад 30 тисяч неякісних аптечок для військових

19:51, 12 серпня 2024
Внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.
ДБР повідомило про підозру організаторам закупівлі понад 30 тисяч неякісних аптечок для військових
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Повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок, додає ДБР.

Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло нанести шкоду здоров’ю наших військовослужбовців.

Зазначається, що внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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