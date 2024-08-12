Дані Ліцензійного реєстру перевізників тепер доступні для громадськості

На Єдиному державному порталі відкритих даних з’явились дані Ліцензійного реєстру перевізників.

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На Єдиному державному порталі відкритих даних тепер доступні дані Ліцензійного реєстру перевізників. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Вказується, що це перший набір даних з відкритим API, розпорядником яких є Укртрансбезпека, що публікується у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

Реєстр містить список підприємств із чинними ліцензіями на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів чи відходів, а також міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Опубліковані дані містять інформацію про ліцензії видані з 2010 року.

За цей час було видано 57 067 ліцензій. Найбільше ліцензій видано на вантажні перевезення автомобілями — 31 646, перевезення пасажирів автобусами — понад 12 276, та таксі — 9 541.

Ліцензії на внутрішні перевезення небезпечних вантажів і відходів мають 6 496 компаній, а на міжнародні — 3 864. Переглянути інформацію можна за посиланням.

Набір даних містить низку інформації, зокрема назву та код ЄДРПОУ перевізника, рік, за який видано дозвіл, дату та час видавання дозволу, його реквізити.

Доступ до цих даних дозволяє глибше аналізувати ситуацію з виданими та анульованими ліцензіями, знижувати частку недобросовісних перевізників на ринку та ретельно вивчати вже видані ліцензії.

Тепер підприємці можуть з легкістю перевірити ліцензії, знайти надійних партнерів та аналізувати ринок перевезень.

Опубліковані дані не включають інформацію, яка могла б загрожувати національній безпеці України.

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