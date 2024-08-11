Танці Рейчел Ганн з Австралії на Олімпіаді порвали мережу – відео уже завірусилося

Схоже, що глядачів найбільше вразив виступ представниці Австралії Рейчел Ганн.

Джерело фото: Getty Images

У Парижі відбулися перші в історії Олімпіади змагання з брейк-дансу. Найбільше мережу вразив виступ австралійки Рейчел Ганн.

Перед своїм виступом вона наголосила, що ці унікальні рухи – це її сильна сторона. Втім, Ганн не змогла підкорити суддів і сумарно їй нарахували 0 балів.

Втім, вона неабияк вразила глядачів. У мережі виступ австралійки досить активно коментують.

I want Raygun, the 36 year old Australian breakdancer possessed by the spirit of Julia Stiles in Save the Last Dance, to know that I am now her biggest fan and she should never stop doing whatever it is she’s trying to do pic.twitter.com/pNeSMzBmPN — No. 1 Pickleball Anti (@shelbyboring) August 10, 2024

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