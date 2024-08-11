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Танці Рейчел Ганн з Австралії на Олімпіаді порвали мережу – відео уже завірусилося

11:21, 11 серпня 2024
Схоже, що глядачів найбільше вразив виступ представниці Австралії Рейчел Ганн.
Танці Рейчел Ганн з Австралії на Олімпіаді порвали мережу – відео уже завірусилося
Джерело фото: Getty Images
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 У Парижі відбулися перші в історії Олімпіади змагання з брейк-дансу. Найбільше мережу вразив виступ австралійки Рейчел Ганн.

Перед своїм виступом вона наголосила, що ці унікальні рухи – це її сильна сторона. Втім, Ганн не змогла підкорити суддів і сумарно їй нарахували 0 балів.

Втім, вона неабияк вразила глядачів. У мережі виступ австралійки досить активно коментують.

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