Як оформити паспорт у разі повернення в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном

Громадяни України, які постійно проживали за кордоном і повернулися в Україну, можуть оформити ID-картку.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як оформити паспорт громадянина України у разі повернення в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном?

У відомстві зазначили, що громадяни України, які постійно проживали за кордоном і повернулися в Україну, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку). Звертатися необхідно тільки до підрозділів Державної міграційної служби України.

Подати потрібно:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (навіть якщо строк дії закінчився);

- заяву про зняття з консульського обліку (для осіб від 14 років).

Після перевірки відмітка про консульський облік або штамп ПМП в закордонному паспорті анулюються.

Паспорт громадянина України оформлюється у строки, встановлені чинним законодавством.

