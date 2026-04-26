  В Украине

Как оформить паспорт в случае возвращения в Украину лица, постоянно проживавшего за границей

10:02, 26 апреля 2026
Граждане Украины, которые постоянно проживали за границей и вернулись в Украину, могут оформить ID-карту.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как оформить паспорт гражданина Украины в случае возвращения в Украину лица, которое постоянно проживало за границей.

В ведомстве отметили, что граждане Украины, которые постоянно проживали за границей и вернулись в Украину, могут оформить паспорт гражданина Украины (ID-карту). Обращаться необходимо только в подразделения Государственной миграционной службы Украины.

Подать нужно:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (даже если срок действия истек);
  • заявление о снятии с консульского учета (для лиц от 14 лет).

После проверки отметка о консульском учете или штамп ПМЖ в заграничном паспорте аннулируются.

Паспорт гражданина Украины оформляется в сроки, установленные действующим законодательством.

паспорт ID-паспорт Госмиграционная служба

