  В Україні

В Україні до травня відремонтують всі траси міжнародного значення, — Свириденко

09:44, 26 квітня 2026
Кабмін встановив чіткі часові рамки для дорожніх служб.
Фото: slovoidilo.ua
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що до початку травня всі основні траси в Україні будуть відремонтовані.

За її словами, зафіксувано рекордні темпи відновлення дорожнього покриття, якого за останні шість років ще не було.

Очільниця уряду уточнила графік завершення ремонтів на ключових магістралях країни. Свириденко підкреслила, що наразі по всій країні вже ліквідовано понад 5,7 млн кв. м пошкоджень. Це стосується доріг як міжнародного, так і державного значення.

  • до 1 травня - мають бути повністю завершені поточні ремонти на трасах міжнародного значення;
  • до 1 червня - дедлайн для робіт на дорогах національного значення.

За словами посадовиці, щодня на об'єктах працює понад 200 бригад і залучено майже 2 000 працівників.

«Окремо, відповідно до рішення Уряду, розпочалися роботи на дорогах прифронтових областей у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та визначеної пріоритетності маршрутів», - додала вона.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

