В Україні до травня відремонтують всі траси міжнародного значення, — Свириденко

Кабмін встановив чіткі часові рамки для дорожніх служб.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що до початку травня всі основні траси в Україні будуть відремонтовані.

За її словами, зафіксувано рекордні темпи відновлення дорожнього покриття, якого за останні шість років ще не було.

Очільниця уряду уточнила графік завершення ремонтів на ключових магістралях країни. Свириденко підкреслила, що наразі по всій країні вже ліквідовано понад 5,7 млн кв. м пошкоджень. Це стосується доріг як міжнародного, так і державного значення.

Кабмін встановив чіткі часові рамки для дорожніх служб:

до 1 травня - мають бути повністю завершені поточні ремонти на трасах міжнародного значення;

до 1 червня - дедлайн для робіт на дорогах національного значення.

За словами посадовиці, щодня на об'єктах працює понад 200 бригад і залучено майже 2 000 працівників.

«Окремо, відповідно до рішення Уряду, розпочалися роботи на дорогах прифронтових областей у 40-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Їх виконують підрозділи Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням безпекової ситуації та визначеної пріоритетності маршрутів», - додала вона.

