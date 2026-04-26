В Украине к маю отремонтируют все трассы международного значения, — Свириденко

Кабмин установил четкие временные рамки для дорожных служб.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что к началу мая все основные трассы в Украине будут отремонтированы.

По ее словам, зафиксированы рекордные темпы восстановления дорожного покрытия, которых за последние шесть лет еще не было.

Глава правительства уточнила график завершения ремонтов на ключевых магистралях страны. Свириденко подчеркнула, что на данный момент по всей стране уже ликвидировано более 5,7 млн кв. м повреждений. Это касается дорог как международного, так и государственного значения.

Кабмин установил четкие временные рамки для дорожных служб:

до 1 мая — должны быть полностью завершены текущие ремонты на трассах международного значения;

до 1 июня — дедлайн для работ на дорогах национального значения.

По словам чиновницы, ежедневно на объектах работает более 200 бригад и привлечено почти 2 000 работников.

«Отдельно, в соответствии с решением Правительства, начались работы на дорогах прифронтовых областей в 40-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Их выполняют подразделения Государственной специальной службы транспорта с учетом ситуации безопасности и определенной приоритетности маршрутов», — добавила она.

