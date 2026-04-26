  1. В Україні

У ТЦК пояснили, як оформити відстрочку після контракту 18-25

10:38, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський обласний ТЦК нагадав, що після служби за річним контрактом у 18-25 років військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У центрі комплектування зазначили, що уряд оновив правила її оформлення постановою від 8 квітня 2026 р. № 467.

Хто має право на відстрочку?

Відстрочку можуть отримати військовозобов’язані та резервісти, які:

- були прийняті на службу за контрактом у віці 18-25 років;

- відслужили один рік;

- звільнені у зв’язку із закінченням строку контракту або строку служби.

У такому випадку вони не підлягають мобілізації упродовж 12 місяців після звільнення.

Як оформити відстрочку?

Відстрочку не надають автоматично – необхідно подати заяву до ТЦК та СП.

Заяву подають особисто на ім’я керівника ТЦК та СП і вона повинна містити:

- ПІБ;

- ідентифікаційний податковий номер;

- дату народження;

- адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

- адресу електронної пошти;

- контактний номер телефону.

До заяви необхідно додати документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом строком один рік та підставу звільнення зі служби.

Що далі робить ТЦК?

Заяву реєструють не пізніше 1 робочого дня. Інформацію про відстрочку вносять до Єдиного державного реєстру призовників протягом 3 робочих днів.

Якщо не подати заяву, відстрочка фактично не буде оформлена, навіть якщо є право на неї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація відстрочка

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]