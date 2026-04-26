У ТЦК пояснили, як оформити відстрочку після контракту 18-25

Київський обласний ТЦК нагадав, що після служби за річним контрактом у 18-25 років військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації.

У центрі комплектування зазначили, що уряд оновив правила її оформлення постановою від 8 квітня 2026 р. № 467.

Хто має право на відстрочку?

Відстрочку можуть отримати військовозобов’язані та резервісти, які:

- були прийняті на службу за контрактом у віці 18-25 років;

- відслужили один рік;

- звільнені у зв’язку із закінченням строку контракту або строку служби.

У такому випадку вони не підлягають мобілізації упродовж 12 місяців після звільнення.

Як оформити відстрочку?

Відстрочку не надають автоматично – необхідно подати заяву до ТЦК та СП.

Заяву подають особисто на ім’я керівника ТЦК та СП і вона повинна містити:

- ПІБ;

- ідентифікаційний податковий номер;

- дату народження;

- адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

- адресу електронної пошти;

- контактний номер телефону.

До заяви необхідно додати документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом строком один рік та підставу звільнення зі служби.

Що далі робить ТЦК?

Заяву реєструють не пізніше 1 робочого дня. Інформацію про відстрочку вносять до Єдиного державного реєстру призовників протягом 3 робочих днів.

Якщо не подати заяву, відстрочка фактично не буде оформлена, навіть якщо є право на неї.

