В ТЦК объяснили, как оформить отсрочку после контракта 18-25

10:38, 26 апреля 2026
Отсрочка не предоставляется автоматически — необходимо подать заявление в ТЦК.
В ТЦК объяснили, как оформить отсрочку после контракта 18-25
Киевский областной ТЦК напомнил, что после службы по годовому контракту в возрасте 18–25 лет военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации.

В центре комплектования отметили, что правительство обновило правила ее оформления постановлением от 8 апреля 2026 г. № 467.

Кто имеет право на отсрочку?

Отсрочку могут получить военнообязанные и резервисты, которые:

были приняты на службу по контракту в возрасте 18–25 лет;

отслужили один год;

уволены в связи с окончанием срока контракта или срока службы.

В таком случае они не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после увольнения.

Как оформить отсрочку?

Отсрочка не предоставляется автоматически — необходимо подать заявление в ТЦК и СП.

Заявление подается лично на имя руководителя ТЦК и СП и должно содержать:

ФИО;

идентификационный налоговый номер;

дату рождения;

адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания);

адрес электронной почты;

контактный номер телефона.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту сроком один год и основание увольнения со службы.

Что дальше делает ТЦК?

Заявление регистрируют не позднее 1 рабочего дня. Информацию об отсрочке вносят в Единый государственный реестр призывников в течение 3 рабочих дней.

Если не подать заявление, отсрочка фактически не будет оформлена, даже если есть право на нее.

