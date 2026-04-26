В ТЦК объяснили, как оформить отсрочку после контракта 18-25
Киевский областной ТЦК напомнил, что после службы по годовому контракту в возрасте 18–25 лет военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации.
В центре комплектования отметили, что правительство обновило правила ее оформления постановлением от 8 апреля 2026 г. № 467.
Кто имеет право на отсрочку?
Отсрочку могут получить военнообязанные и резервисты, которые:
были приняты на службу по контракту в возрасте 18–25 лет;
отслужили один год;
уволены в связи с окончанием срока контракта или срока службы.
В таком случае они не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после увольнения.
Как оформить отсрочку?
Отсрочка не предоставляется автоматически — необходимо подать заявление в ТЦК и СП.
Заявление подается лично на имя руководителя ТЦК и СП и должно содержать:
ФИО;
идентификационный налоговый номер;
дату рождения;
адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания);
адрес электронной почты;
контактный номер телефона.
К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту сроком один год и основание увольнения со службы.
Что дальше делает ТЦК?
Заявление регистрируют не позднее 1 рабочего дня. Информацию об отсрочке вносят в Единый государственный реестр призывников в течение 3 рабочих дней.
Если не подать заявление, отсрочка фактически не будет оформлена, даже если есть право на нее.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.