Данило Гетманцев прогнозує ухвалення закону про позбавлення прокурорів спецпенсій у травні

Голова Комітету Верховної Ради погрожує обійти Погоджувальну раду, якщо депутати затягуватимуть із голосуванням за реформу прокурорських пенсій у травні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законопроєкт про позбавлення прокурорів спецпенсій можуть проголосувати вже в травні. Про це повідомив в соцмережах Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Якщо цього не відбудеться він погрожує поставити питання на голосування поза рішенням Погоджувальної ради.

Мова йде про Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури № 12278 від 02.12.2024.

Він знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і був прийнятий за основу ще 15.04.2025.

Проєктом акту пропонується доповнити Закон України ”Про пенсійне забезпечення„ новим розділом IV ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ, який буде включати статтю 97. Особливості пенсійного забезпечення працівників прокуратури.

Натомість статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» виключать.

Найважливіша зміна стосується терміну служби. Законопроєкт деталізує поетапне підвищення вислуги років, яке завершується на позначці 25 років та 15 років безпосередньо на посадах прокурорів.

Право на пенсію за вислугу років виникає незалежно від віку, але за однієї умови — лише після звільнення з органів прокуратури.

Згідно з документом, пенсія призначатиметься у розмірі 60 відсотків від суми місячної заробітної плати.

До уваги візьмуть всі види оплати праці, з яких сплачено єдиний внесок (ЄСВ).

Пенсіонер зможе обрати будь-які 60 календарних місяців підряд (перед зверненням), щоб вирахувати середньомісячну суму додаткових виплат та премій.

Проте законопроєкт встановлює жорсткий ліміт — пенсія (з усіма надбавками та індексаціями) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Закон пропонує зберегти за прокурорами-пенсіонерами та їхніми родинами право на безкоштовне медичне обслуговування у закладах, де вони перебували на обліку до виходу на пенсію.

Окремо прописано механізм захисту родин у разі втрати годувальника: якщо померлий мав 10 років прокурорського стажу, сім’я отримуватиме від 60% до 70% його заробітку.

Перелік посад, які дають право на прокурорську пенсію, виявився доволі широким. До стажу, що дає право на таку пенсію, пропонується зараховувати:

роботу слідчими, суддями, стажистами та помічниками прокурорів;

службу в армії, СБУ, органах внутрішніх справ та податковій міліції;

половину строку навчання на денній формі у вищих юридичних закладах;

відпустку по догляду за дитиною до 3 років.

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Законопроєкт також передбачає повну втрату права на спецпенсію для осіб, які:

Звільнені за дисциплінарні проступки з позбавленням класного чину. Засуджені за умисний злочин, вчинений з використанням посадового становища. Притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення.

Для таких осіб пенсія призначатиметься виключно на загальних підставах, як для всіх інших громадян України.

Документ регулює і питання «працюючих пенсіонерів». Якщо прокурор після виходу на пенсію вирішить знову піти на держслужбу, стати нардепом або суддею, виплата спецпенсії призупиняється. На цей період він отримуватиме лише звичайну пенсію за загальним законом (№ 1058), і лише після остаточного звільнення повернеться до «прокурорських» виплат.

Законопроєкт також передбачає щорічну індексацію виплат з 1 березня.

До другого читання Комітетом була врахована правка, згідно з якою “прокурори мають право на пенсію за вислугу років за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів, передбачених статтею 15 цього Закону, не менше 15 років після звільнення осіб з посад, передбачених статтею 15 цього Закону, та після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року.

До досягнення віку 65 років право на пенсію за вислугу років мають особи, які досягли віку:

50 років - які народилися по 31 грудня 1980 року;

52 роки 6 місяців - які народилися з 1 січня 1981 року по 31 грудня 1981 року;

55 років - які народилися з 1 січня 1982 року по 31 грудня 1982 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1983 року по 31 грудня 1983 року;

60 років - які народилися з 1 січня 1984 року по 31 грудня 1984 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 січня 1985 року по 31 грудня 1985 року”;

ГНЕУ, роблячи висновок до повторного першого читання, зазначало що законопроєкт намагається «впихнути» занадто багато розрізнених норм під одну обкладинку. Хоча документ називається «щодо пенсійного забезпечення прокурорів», він фактично змінює правила гри для всіх українців.

Наприклад:

Пропонується встановити, що зміни до базового пенсійного закону (№ 1058) можна вносити лише спеціальними окремими законами.

Експерти вважають це зайвою бюрократизацією. Якщо для кожної правки доведеться приймати два окремі закони, це лише збільшить ризик помилок і суперечностей у законодавстві.

Аналогічне зауваження висловило Головне юридичне управління.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.