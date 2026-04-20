Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект о лишении прокуроров спецпенсий могут проголосовать уже в мае. Об этом сообщил в соцсетях Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Если этого не произойдет, он угрожает поставить вопрос на голосование вне решения Согласительного совета.

Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры № 12278 от 02.12.2024. Он находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и был принят за основу еще 15.04.2025.

Проектом акта предлагается дополнить Закон Украины «О пенсионном обеспечении» новым разделом IV ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, который будет включать статью 97. Особенности пенсионного обеспечения работников прокуратуры. Взамен статью 86 Закона Украины «О прокуратуре» исключат.

Самое важное изменение касается срока службы. Законопроект детализирует поэтапное повышение выслуги лет, которое завершается на отметке 25 лет и 15 лет непосредственно на должностях прокуроров. Право на пенсию за выслугу лет возникает независимо от возраста, но при одном условии — только после увольнения из органов прокуратуры. Согласно документу, пенсия будет назначаться в размере 60 процентов от суммы месячной заработной платы. Во внимание примут все виды оплаты труда, с которых уплачен единый взнос (ЕСВ). Пенсионер сможет выбрать любые 60 календарных месяцев подряд (перед обращением), чтобы рассчитать среднемесячную сумму дополнительных выплат и премий. Однако законопроект устанавливает жесткий лимит — пенсия (со всеми надбавками и индексациями) не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Закон предлагает сохранить за прокурорами-пенсионерами и их семьями право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях, где они состояли на учете до выхода на пенсию. Отдельно прописан механизм защиты семей в случае потери кормильца: если умерший имел 10 лет прокурорского стажа, семья будет получать от 60% до 70% его заработка.

Перечень должностей, дающих право на прокурорскую пенсию, оказался довольно широким. В стаж, дающий право на такую пенсию, предлагается засчитывать:

работу следователями, судьями, стажерами и помощниками прокуроров;

службу в армии, СБУ, органах внутренних дел и налоговой милиции;

половину срока обучения на дневной форме в высших юридических заведениях;

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью второй этой статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Законопроект также предусматривает полную потерю права на спецпенсию для лиц, которые:

Уволены за дисциплинарные проступки с лишением классного чина. Осуждены за умышленное преступление, совершенное с использованием должностного положения. Привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения. Для таких лиц пенсия будет назначаться исключительно на общих основаниях, как для всех остальных граждан Украины.

Документ регулирует и вопрос «работающих пенсионеров». Если прокурор после выхода на пенсию решит снова пойти на госслужбу, стать нардепом или судьей, выплата спецпенсии приостанавливается. На этот период он будет получать только обычную пенсию по общему закону (№ 1058), и только после окончательного увольнения вернется к «прокурорским» выплатам.

Законопроект также предусматривает ежегодную индексацию выплат с 1 марта. Ко второму чтению Комитетом была учтена правка, согласно которой: «прокуроры имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона, не менее 15 лет после увольнения лиц с должностей, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона, и после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года. До достижения возраста 65 лет право на пенсию за выслугу лет имеют лица, достигшие возраста:

50 лет — родившиеся по 31 декабря 1980 года;

52 года 6 месяцев — родившиеся с 1 января 1981 года по 31 декабря 1981 года;

55 лет — родившиеся с 1 января 1982 года по 31 декабря 1982 года;

57 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 января 1983 года по 31 декабря 1983 года;

60 лет — родившиеся с 1 января 1984 года по 31 декабря 1984 года;

62 года 6 месяцев — родившиеся с 1 января 1985 года по 31 декабря 1985 года».

ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), делая вывод к повторному первому чтению, отмечало, что законопроект пытается «впихнуть» слишком много разрозненных норм под одну обложку. Хотя документ называется «относительно пенсионного обеспечения прокуроров», он фактически меняет правила игры для всех украинцев.

Например предлагается установить, что изменения в базовый пенсионный закон (№ 1058) можно вносить только специальными отдельными законами. Эксперты считают это излишней бюрократизацией. Если для каждой правки придется принимать два отдельных закона, это лишь увеличит риск возникновения нестыковок и противоречий в законодательстве.

Аналогичное замечание высказало Главное юридическое управление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.