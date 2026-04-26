На Одещині стався землетрус — подробиці
08:32, 26 квітня 2026
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Фото: getty images
У неділю, 26 квітня, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з Одеської області.
Землетрус, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера), було зафіксовано о 04:17:21 на глибині 16 км.
