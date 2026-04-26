В Одесской области произошел землетрясение — подробности
08:32, 26 апреля 2026
По классификации относится к неощутимым.
В воскресенье, 26 апреля, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Одесской области.
Землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера) было зафиксировано в 04:17:21 на глубине 16 км.
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
