Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

У парламенті готують до фінального ухвалення законопроєкт №13693, який визначає нові правила створення та функціонування місць почесного поховання загиблих захисників України. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував документ до прийняття у другому читанні та в цілому.

Йдеться про комплексне оновлення підходів до меморіальної політики держави. До другого читання народні депутати подали 1228 пропозицій і поправок, які були опрацьовані та зведені у порівняльну таблицю. Проте Комітет врахував лише декілька з них.

Чинна заборона на почесне поховання воїнів із непогашеною судимістю викликала дискусію через дискримінацію захисників за їхнім кримінальним статусом.

Аргументація ґрунтується на тому, що така заборона може містити ознаки дискримінації, оскільки держава не повинна по-різному оцінювати службу та загибель осіб, які захищали Україну. У цьому контексті військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що подібне обмеження є проблемним з точки зору принципів рівності та гідного вшанування загиблих військовослужбовців.

Через, це Офіс Військового омбудсмана підтримав позицію правозахисників щодо необхідності перегляду або скасування зазначеного положення.

Ключовою зміною проєкту стала відмова від заборони на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі осіб, які мали непогашену або незняту судимість за умисні злочини.

Законопроєкт юридично закріплює створення мережі військових меморіальних кладовищ у кожній області. Вони матимуть статус відокремлених підрозділів (філій) державної установи «НВМК»

Працівники таких кладовищ будуть штатними працівниками цієї установи, а реалізація законопроєкту здійснюватиметься за бюджетними програмами 1501130 та 1501800 Міністерства у справах ветеранів.

Крім того з урахуванням правок законопроєкт передбачає можливість перепоховання видатних борців за незалежність України ХХ століття, що розширює функцію меморіальних кладовищ як елементу державної політики пам’яті.

Також, Комітет уточнив, що ділянки в межах Смарагдової та екологічної мереж можуть належати до будь-якої категорії земель незалежно від форми власності, але їх використання має відбуватися з урахуванням встановлених обмежень. Це положення законопроєкту стосується земельних та екологічних аспектів будівництва військових меморіальних кладовищ.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 грудня прийняла за основу проект закону №13693 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Проєктом акта пропонується врегулювати питання визначення термінів військових меморіальних кладовищ у підпункті 221 пункту 27 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Водночас статті 15-1 та 23-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначають засади створення і функціонування Національного військового меморіального кладовища, де здійснюються почесні поховання загиблих (померлих) захисників України. Разом із тим існує потреба збільшити кількість місць для таких поховань у кожній області та встановити єдині підходи до створення й утримання місць поховання на рівні територіальних громад.

Окремо документ має усунути неузгодженість у законодавстві: стаття 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відносить до осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, зокрема, нагороджених орденом «За мужність» трьох ступенів, однак у статті 14 ці особи не включені до переліку тих, кого ховають з військовими почестями безоплатно, що потребує врегулювання.

Також проєкт унормовує порядок почесних поховань на військових меморіальних кладовищах, військових кладовищах і спеціальних секторах для військових поховань осіб, які захищали незалежність України або виконували службові обов’язки. Додатково пропонується віднести історичні військові кладовища до пам’яток Другої світової війни 1939–1945 років.

