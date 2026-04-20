Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

В парламенте готовят к финальному принятию законопроект №13693, который определяет новые правила создания и функционирования мест почётного захоронения погибших защитников Украины. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал документ к принятию во втором чтении и в целом.

Речь идёт о комплексном обновлении подходов к мемориальной политике государства. Ко второму чтению народные депутаты подали 1228 предложений и поправок, которые были проработаны и сведены в сравнительную таблицу. Однако Комитет учёл лишь некоторые из них.

Действующий запрет на почётное захоронение воинов с непогашенной судимостью вызвал дискуссию из-за возможной дискриминации защитников по их уголовному статусу.

Аргументация основана на том, что такой запрет может содержать признаки дискриминации, поскольку государство не должно по-разному оценивать службу и гибель лиц, защищавших Украину. В этом контексте военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что подобное ограничение является проблемным с точки зрения принципов равенства и достойного чествования погибших военнослужащих.

В связи с этим Офис военного омбудсмена поддержал позицию правозащитников о необходимости пересмотра или отмены указанного положения.

Ключевым изменением проекта стал отказ от запрета на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище лиц, которые имели непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления.

Законопроект юридически закрепляет создание сети военных мемориальных кладбищ в каждом регионе. Они будут иметь статус обособленных подразделений (филиалов) государственной учреждения «НВМК».

Работники таких кладбищ будут штатными сотрудниками этого учреждения, а реализация законопроекта будет осуществляться по бюджетным программам 1501130 и 1501800 Министерства по делам ветеранов.

Кроме того, с учётом поправок законопроект предусматривает возможность перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины ХХ века, что расширяет функцию мемориальных кладбищ как элемента государственной политики памяти.

Также Комитет уточнил, что земельные участки в пределах Изумрудной и экологической сетей могут относиться к любой категории земель независимо от формы собственности, однако их использование должно осуществляться с учётом установленных ограничений. Это положение законопроекта касается земельных и экологических аспектов строительства военных мемориальных кладбищ.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 декабря приняла за основу проект закона №13693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Проектом акта предлагается урегулировать вопросы определения терминов военных мемориальных кладбищ в подпункте 221 пункта 27 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины. В то же время статьи 15-1 и 23-1 Закона Украины «О погребении и похоронном деле» определяют основы создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища, где осуществляются почётные захоронения погибших (умерших) защитников Украины. Вместе с тем существует необходимость увеличить количество мест для таких захоронений в каждом регионе и установить единые подходы к созданию и содержанию мест захоронения на уровне территориальных громад.

Отдельно документ должен устранить несогласованность в законодательстве: статья 11 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относит к лицам с особыми заслугами перед Родиной, в частности награждённых орденом «За мужество» трёх степеней, однако в статье 14 эти лица не включены в перечень тех, кого хоронят с воинскими почестями бесплатно, что требует урегулирования.

Также проект упорядочивает порядок почётных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и специальных секторах для военных захоронений лиц, которые защищали независимость Украины или выполняли служебные обязанности. Дополнительно предлагается отнести исторические военные кладбища к памятникам Второй мировой войны 1939–1945 годов.

