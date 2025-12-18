  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине хотят урегулировать вопрос военных мемориальных кладбищ — сделан первый шаг

14:42, 18 декабря 2025
Парламент принял за основу законопроект о местах захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
В Украине хотят урегулировать вопрос военных мемориальных кладбищ — сделан первый шаг
Фото иллюстративное, источник фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 18 декабря приняла за основу проект закона №13693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Целью законопроекта является внедрение единых подходов к созданию, содержанию в надлежащем состоянии мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также урегулирование вопроса создания военных мемориальных кладбищ в областях Украины и Автономной Республике Крым.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос относительно предусмотрения в подпункте 221 пункта 27 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины терминов военных мемориальных кладбищ.

Законопроектом предлагается определить термин «военное мемориальное кладбище» как часть Национального военного мемориального кладбища, размещенную на отведенном земельном участке, предназначенном для организации почетных захоронений погибших (умерших), и находящуюся в пользовании государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Проектом акта также урегулируется вопрос относительно почетных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и секторах военных захоронений лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали выполнение служебных обязанностей и присяги на верность, в соответствии со статьей 151 Закона.

В то же время проектом акта предложено относить к памятникам Второй мировой войны 1939–1945 годов исторические военные кладбища.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]