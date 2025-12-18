В Украине хотят урегулировать вопрос военных мемориальных кладбищ — сделан первый шаг

Парламент принял за основу законопроект о местах захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фото иллюстративное

Верховная Рада 18 декабря приняла за основу проект закона №13693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Целью законопроекта является внедрение единых подходов к созданию, содержанию в надлежащем состоянии мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также урегулирование вопроса создания военных мемориальных кладбищ в областях Украины и Автономной Республике Крым.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос относительно предусмотрения в подпункте 221 пункта 27 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины терминов военных мемориальных кладбищ.

Законопроектом предлагается определить термин «военное мемориальное кладбище» как часть Национального военного мемориального кладбища, размещенную на отведенном земельном участке, предназначенном для организации почетных захоронений погибших (умерших), и находящуюся в пользовании государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Проектом акта также урегулируется вопрос относительно почетных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и секторах военных захоронений лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали выполнение служебных обязанностей и присяги на верность, в соответствии со статьей 151 Закона.

В то же время проектом акта предложено относить к памятникам Второй мировой войны 1939–1945 годов исторические военные кладбища.

