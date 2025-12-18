В Україні хочуть врегулювати питання військових меморіальних кладовищ — зроблено перший крок

Парламент прийняв за основу законопроект щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Фото ілюстративне, джерело фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 18 грудня прийняла за основу проект закону №13693 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Метою законопроекту є впровадження єдиних підходів до створення, утримання в належному стані місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та унормування питання створення військових меморіальних кладовищ в областях України та Автономній Республіці Крим.

Законопроектом пропонується врегулювати питання щодо передбачення у підпункті 221 пункту 27 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України термінів військових меморіальних кладовищ.

Законопроектом пропонується визначити термін «військове меморіальне кладовище» як частину Національного військового меморіального кладовища, розміщеної на відведеній земельній ділянці, призначеній для організації почесних поховань загиблих (померлих), та яка знаходиться у користуванні державної установи “Національне військове меморіальне кладовище”.

Проєктом акта також унормовується питання щодо почесних поховань на військових меморіальних кладовищах, військових кладовищах та секторах військових поховань осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність, відповідно до статті 151 Закону.

Водночас проєктом акта запропоновано до пам’яток Другої світової війни 1939-1945 років визначати історичні військові кладовища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.