Євробачення 2026: коли півфінали і фінал та під яким номером виступить LELÉKA від України
У середині травня відбудеться один із найочікуваніших музичних івентів року — міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026, який традиційно привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі. Цього року Україну представлятиме співачка LELÉKA з піснею «Ridnym». Її номер поєднує сучасне звучання з емоційною глибиною та змістовністю — рисами, які давно стали характерними для українських виступів на конкурсі.
Організатори вже визначили порядок виступів учасників у півфіналах, що відбудуться 12 і 14 травня у Відні. Як і зазвичай, черговість сформували за результатами жеребкування.
Представниця України виступить у другому півфіналі під номером 12.
Півфінальні шоу заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року.
Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня:
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia - My System
- Хорватія: Lelek - Andromeda
- Греція: Akylas - Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузія: Bzikebi - On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
- Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польща: Alicja - Pray
- Сербія: Lavina - Kraj Mene
Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня:
- Болгарія: DARA - Bangaranga
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
- Чехія: Daniel Zizka - Crossroads
- Вірменія: Simon - Paloma Rumba
- Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
- Кіпр: Antigoni - JALLA
- Латвія: Atvara – Ēnā
- Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
- Україна: LELÉKA - Ridnym
- Албанія: Alis - Nân
- Мальта: Aidan - Bella
- Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA
