Євробачення 2026: коли півфінали і фінал та під яким номером виступить LELÉKA від України

07:00, 26 квітня 2026
Україну цього року на Євробаченні представить співачка LELÉKA з піснею «Ridnym», яка виступить у другому півфіналі.
У середині травня відбудеться один із найочікуваніших музичних івентів року — міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026, який традиційно привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі. Цього року Україну представлятиме співачка LELÉKA з піснею «Ridnym». Її номер поєднує сучасне звучання з емоційною глибиною та змістовністю — рисами, які давно стали характерними для українських виступів на конкурсі.

Організатори вже визначили порядок виступів учасників у півфіналах, що відбудуться 12 і 14 травня у Відні. Як і зазвичай, черговість сформували за результатами жеребкування.

Представниця України виступить у другому півфіналі під номером 12.

Півфінальні шоу заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року.

Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня:

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеція: Felicia - My System
  3. Хорватія: Lelek - Andromeda
  4. Греція: Akylas - Ferto
  5. Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузія: Bzikebi - On Replay
  7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польща: Alicja - Pray
  15. Сербія: Lavina - Kraj Mene

Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня:

  1. Болгарія: DARA - Bangaranga
  2. Азербайджан: Jiva - Just Go
  3. Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
  5. Чехія: Daniel Zizka - Crossroads
  6. Вірменія: Simon - Paloma Rumba
  7. Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
  8. Кіпр: Antigoni - JALLA
  9. Латвія: Atvara – Ēnā
  10. Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  11. Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Україна: LELÉKA - Ridnym
  13. Албанія: Alis - Nân
  14. Мальта: Aidan - Bella
  15. Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA

