Євробачення 2026: коли півфінали і фінал та під яким номером виступить LELÉKA від України

Україну цього року на Євробаченні представить співачка LELÉKA з піснею «Ridnym», яка виступить у другому півфіналі.

У середині травня відбудеться один із найочікуваніших музичних івентів року — міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026, який традиційно привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі. Цього року Україну представлятиме співачка LELÉKA з піснею «Ridnym». Її номер поєднує сучасне звучання з емоційною глибиною та змістовністю — рисами, які давно стали характерними для українських виступів на конкурсі.

Організатори вже визначили порядок виступів учасників у півфіналах, що відбудуться 12 і 14 травня у Відні. Як і зазвичай, черговість сформували за результатами жеребкування.

Представниця України виступить у другому півфіналі під номером 12.

Півфінальні шоу заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року.

Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova! Швеція: Felicia - My System Хорватія: Lelek - Andromeda Греція: Akylas - Ferto Португалія: Bandidos do Cante - Rosa Грузія: Bzikebi - On Replay Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True Ізраїль: Noam Bettan - Michelle Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit - Superstar Польща: Alicja - Pray Сербія: Lavina - Kraj Mene

Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня:

Болгарія: DARA - Bangaranga Азербайджан: Jiva - Just Go Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me Люксембург: Eva Marija - Mother Nature Чехія: Daniel Zizka - Crossroads Вірменія: Simon - Paloma Rumba Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice Кіпр: Antigoni - JALLA Латвія: Atvara – Ēnā Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem Австралія: Delta Goodrem - Eclipse Україна: LELÉKA - Ridnym Албанія: Alis - Nân Мальта: Aidan - Bella Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA

