Евровидение 2026: когда полуфиналы и финал и под каким номером выступит LELÉKA от Украины

07:00, 26 апреля 2026
Украину в этом году на Евровидении представит певица LELÉKA с песней Ridnym, которая выступит во втором полуфинале.
В середине мая состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — международный песенный конкурс Евровидение 2026, который традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. В этом году Украину будет представлять певица LELÉKA с песней «Ridnym». Ее номер сочетает современное звучание с эмоциональной глубиной и содержательностью — качествами, которые давно стали характерными для украинских выступлений на конкурсе.

Организаторы уже определили порядок выступлений участников в полуфиналах, которые пройдут 12 и 14 мая в Вене. Как и обычно, очередность сформировали по результатам жеребьевки.

Представительница Украины выступит во втором полуфинале под номером 12.

Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса состоится 16 мая 2026 года.

Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая:

  • Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  • Швеция: Felicia - My System
  • Хорватия: Lelek - Andromeda
  • Греция: Akylas - Ferto
  • Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
  • Грузия: Bzikebi - On Replay
  • Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  • Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
  • Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  • Израиль: Noam Bettan - Michelle
  • Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
  • Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  • Сан-Марино: Senhit - Superstar
  • Польша: Alicja - Pray
  • Сербия: Lavina - Kraj Mene

Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая:

  • Болгария: DARA - Bangaranga
  • Азербайджан: Jiva - Just Go
  • Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  • Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
  • Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
  • Армения: Simon - Paloma Rumba
  • Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
  • Кипр: Antigoni - JALLA
  • Латвия: Atvara – Ēnā
  • Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  • Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
  • Украина: LELÉKA - Ridnym
  • Албания: Alis - Nân
  • Мальта: Aidan - Bella
  • Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA

