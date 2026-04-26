Евровидение 2026: когда полуфиналы и финал и под каким номером выступит LELÉKA от Украины

Украину в этом году на Евровидении представит певица LELÉKA с песней Ridnym, которая выступит во втором полуфинале.

В середине мая состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — международный песенный конкурс Евровидение 2026, который традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. В этом году Украину будет представлять певица LELÉKA с песней «Ridnym». Ее номер сочетает современное звучание с эмоциональной глубиной и содержательностью — качествами, которые давно стали характерными для украинских выступлений на конкурсе.

Организаторы уже определили порядок выступлений участников в полуфиналах, которые пройдут 12 и 14 мая в Вене. Как и обычно, очередность сформировали по результатам жеребьевки.

Представительница Украины выступит во втором полуфинале под номером 12.

Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса состоится 16 мая 2026 года.

Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

Швеция: Felicia - My System

Хорватия: Lelek - Andromeda

Греция: Akylas - Ferto

Португалия: Bandidos do Cante - Rosa

Грузия: Bzikebi - On Replay

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković - Nova Zora

Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan - Michelle

Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit - Superstar

Польша: Alicja - Pray

Сербия: Lavina - Kraj Mene

Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая:

Болгария: DARA - Bangaranga

Азербайджан: Jiva - Just Go

Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Люксембург: Eva Marija - Mother Nature

Чехия: Daniel Zizka - Crossroads

Армения: Simon - Paloma Rumba

Швейцария: Veronica Fusaro - Alice

Кипр: Antigoni - JALLA

Латвия: Atvara – Ēnā

Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Австралия: Delta Goodrem - Eclipse

Украина: LELÉKA - Ridnym

Албания: Alis - Nân

Мальта: Aidan - Bella

Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA

