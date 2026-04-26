Евровидение 2026: когда полуфиналы и финал и под каким номером выступит LELÉKA от Украины
В середине мая состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — международный песенный конкурс Евровидение 2026, который традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. В этом году Украину будет представлять певица LELÉKA с песней «Ridnym». Ее номер сочетает современное звучание с эмоциональной глубиной и содержательностью — качествами, которые давно стали характерными для украинских выступлений на конкурсе.
Организаторы уже определили порядок выступлений участников в полуфиналах, которые пройдут 12 и 14 мая в Вене. Как и обычно, очередность сформировали по результатам жеребьевки.
Представительница Украины выступит во втором полуфинале под номером 12.
Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса состоится 16 мая 2026 года.
Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая:
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеция: Felicia - My System
- Хорватия: Lelek - Andromeda
- Греция: Akylas - Ferto
- Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузия: Bzikebi - On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
- Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польша: Alicja - Pray
- Сербия: Lavina - Kraj Mene
Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая:
- Болгария: DARA - Bangaranga
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
- Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
- Армения: Simon - Paloma Rumba
- Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
- Кипр: Antigoni - JALLA
- Латвия: Atvara – Ēnā
- Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
- Украина: LELÉKA - Ridnym
- Албания: Alis - Nân
- Мальта: Aidan - Bella
- Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA
