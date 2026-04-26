Як отримати свідоцтво про смерть без медичної довідки: покроковий алгоритм дій

В умовах війни українці можуть зіткнутися з неможливістю отримати медичне свідоцтво про смерть, однак навіть у таких випадках закон передбачає чіткий механізм офіційної реєстрації через ДРАЦС і суд.

На сьогодні українці нерідко опиняються в обставинах, коли офіційно підтвердити смерть рідної людини виявляється складно або неможливо. Воєнні дії, евакуаційні процеси та тимчасова окупація окремих територій часто позбавляють можливості отримати медичне свідоцтво про смерть. Проте саме цей документ є обов’язковою підставою для її державної реєстрації. Міністерство юстиції надає роз’яснення щодо порядку дій у таких ситуаціях.

Отримання письмової відмови ДРАЦС

Перш за все необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС із заявою про реєстрацію смерті та наявними доказами (фото, показання свідків, довідки, документи з ТОТ тощо). Відповідно до вимог законодавства, державна реєстрація смерті здійснюється на підставі медичного документа встановленого зразка або рішення суду. Якщо медичної довідки немає, відділ ДРАЦС надає письмову відмову в реєстрації.

Звернення із заявою до суду

Заява про встановлення факту смерті подається до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується. Справи цієї категорії розглядаються невідкладно.

До заяви додаються:

- письмова відмова ДРАЦС;

- документи, що підтверджують родинний зв’язок;

- докази обставин смерті;

- паспорт заявника.

Отримання свідоцтва

Після ухвалення судом рішення про встановлення факту смерті необхідно повторно звернутися до органу ДРАЦС. Рішення суду є підставою для державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва.

