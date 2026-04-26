  1. В Україні

Як отримати свідоцтво про смерть без медичної довідки: покроковий алгоритм дій

07:18, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В умовах війни українці можуть зіткнутися з неможливістю отримати медичне свідоцтво про смерть, однак навіть у таких випадках закон передбачає чіткий механізм офіційної реєстрації через ДРАЦС і суд.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогодні українці нерідко опиняються в обставинах, коли офіційно підтвердити смерть рідної людини виявляється складно або неможливо. Воєнні дії, евакуаційні процеси та тимчасова окупація окремих територій часто позбавляють можливості отримати медичне свідоцтво про смерть. Проте саме цей документ є обов’язковою підставою для її державної реєстрації. Міністерство юстиції надає роз’яснення щодо порядку дій у таких ситуаціях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Отримання письмової відмови ДРАЦС

Перш за все необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС із заявою про реєстрацію смерті та наявними доказами (фото, показання свідків, довідки, документи з ТОТ тощо). Відповідно до вимог законодавства, державна реєстрація смерті здійснюється на підставі медичного документа встановленого зразка або рішення суду. Якщо медичної довідки немає, відділ ДРАЦС надає письмову відмову в реєстрації.

Звернення із заявою до суду

Заява про встановлення факту смерті подається до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується. Справи цієї категорії розглядаються невідкладно.

До заяви додаються:

- письмова відмова ДРАЦС;

- документи, що підтверджують родинний зв’язок;

- докази обставин смерті;

- паспорт заявника.

Отримання свідоцтва

Після ухвалення судом рішення про встановлення факту смерті необхідно повторно звернутися до органу ДРАЦС. Рішення суду є підставою для державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст свідоцтво

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]