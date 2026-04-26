  В Украине

Как получить свидетельство о смерти без медицинской справки: пошаговый алгоритм действий

07:18, 26 апреля 2026
В условиях войны украинцы могут столкнуться с невозможностью получить медицинское свидетельство о смерти, однако даже в таких случаях закон предусматривает четкий механизм официальной регистрации через ЗАГС и суд.
На сегодняшний день украинцы нередко оказываются в обстоятельствах, когда официально подтвердить смерть близкого человека сложно или невозможно. Военные действия, процессы эвакуации и временная оккупация отдельных территорий часто лишают возможности получить медицинское свидетельство о смерти.

Однако именно этот документ является обязательным основанием для государственной регистрации смерти. Министерство юстиции разъясняет порядок действий в таких ситуациях.

Получение письменного отказа ЗАГС

Прежде всего необходимо обратиться в ближайший отдел ЗАГС с заявлением о регистрации смерти и имеющимися доказательствами (фото, показания свидетелей, справки, документы с временно оккупированных территорий и т.д.). В соответствии с требованиями законодательства государственная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского документа установленного образца или решения суда. Если медицинского свидетельства нет, отдел ЗАГС предоставляет письменный отказ в регистрации.

Обращение с заявлением в суд

Заявление об установлении факта смерти подается в любой суд независимо от места проживания заявителя. Судебный сбор за подачу такого заявления не уплачивается. Дела данной категории рассматриваются безотлагательно.

К заявлению прилагаются:

  • письменный отказ ЗАГС;
  • документы, подтверждающие родственную связь;
  • доказательства обстоятельств смерти;
  • паспорт заявителя.

Получение свидетельства

После принятия судом решения об установлении факта смерти необходимо повторно обратиться в орган ЗАГС. Решение суда является основанием для государственной регистрации смерти и выдачи свидетельства.

