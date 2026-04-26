40 років Чорнобильської катастрофи: ключові факти та ліквідація наслідків

Сьогодні, 26 квітня, минає 40 років від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції — однієї з найбільших техногенних катастроф в історії.

Історія створення ЧАЕС

Чорнобильська АЕС була розташована за 18 км від міста Чорнобиль і приблизно за 110 км від Києва. Станцію планували як важливий енергетичний об’єкт Української РСР. У 1960-х роках через зростання промисловості виникла потреба у нових джерелах енергії, оскільки вугільна галузь не забезпечувала необхідних обсягів. У цей період у світі активно розвивалася ядерна енергетика.

Будівництво ЧАЕС розпочалося у 1970 році. Перший енергоблок ввели в експлуатацію у 1977 році. До 1986 року станція мала чотири енергоблоки з реакторами типу РБМК-1000, які забезпечували близько 10% виробництва електроенергії в Україні.

Події квітня 1986 року

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці проводився технічний експеримент із перевірки роботи турбогенератора в умовах втрати електроживлення. Під час випробування сталася низка порушень і технічних збоїв, що призвело до вибухів о 01:23.

Унаслідок цього реактор було зруйновано, а в атмосферу потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Радіоактивне забруднення поширилося на території України, Білорусі, Росії та частини Європи.

В Україні забруднення охопило значні площі, зокрема близько 50 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях. Евакуація населення міста Прип’ять, де проживало приблизно 50 тисяч людей, розпочалася через понад добу після аварії.

Одразу після аварії загинула 31 людина, а близько тисячі рятувальників зазнали найвищих доз радіаційного опромінення. За оцінками фахівців, упродовж наступних десятиліть кількість смертей, пов’язаних із впливом радіації, може становити від 9 до 33 тисяч осіб залежно від рівня отриманих доз.

Водночас понад 5 мільйонів людей зазнали низьких доз опромінення всього тіла. До 2002 року було зафіксовано понад 4 тисячі випадків раку щитоподібної залози серед тих, хто на момент аварії був дітьми.

Ліквідація наслідків

Для подолання наслідків аварії було створено урядову комісію, яка координувала роботи з ліквідації. До 30-кілометрової зони відчуження направили значну кількість спеціалістів і військових.

Загалом у ліквідації наслідків брали участь близько 600 тисяч осіб — пожежники, військові, інженери, медики, науковці та інші фахівці. Багато з них зазнали впливу радіації під час виконання робіт.

З метою обмеження поширення радіоактивного пилу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС протягом 206 днів було зведено захисну споруду, відому як об’єкт «Укриття». Конструкція з бетону та металу була розрахована на термін експлуатації близько 20–30 років. У лютому 2013 року на її території стався частковий обвал конструкцій над машинним залом, що охопив площу в кілька сотень квадратних метрів.

Згодом станцію накрили новим безпечним конфайнментом, який введено в експлуатацію у листопаді 2016 року. Ця споруда розрахована приблизно на 100 років використання. Її висота становить 109 метрів, а довжина перевищує 160 метрів. Новий конфайнмент повністю охоплює попереднє укриття.

14 лютого 2025 року внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено зовнішню конструкцію укриття над четвертим енергоблоком. Удар спричинив пожежу та утворення отвору в покрівлі. За наявними даними, рівень радіації залишався в межах норми, однак зафіксовано пошкодження частини конструкції. Україна розпочала відновлювальні роботи за участю міжнародних партнерів.

