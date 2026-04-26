40 лет Чернобыльской катастрофы: ключевые факты и ликвидация последствий

26 апреля исполняется 40 лет от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Сегодня, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

История создания ЧАЭС

Чернобыльская АЭС была расположена в 18 км от города Чернобыль и примерно в 110 км от Киева. Станцию планировали как важный энергетический объект Украинской ССР. В 1960-х годах из-за роста промышленности возникла потребность в новых источниках энергии, поскольку угольная отрасль не обеспечивала необходимых объемов. В этот период в мире активно развивалась ядерная энергетика.

Строительство ЧАЭС началось в 1970 году. Первый энергоблок был введён в эксплуатацию в 1977 году. К 1986 году станция имела четыре энергоблока с реакторами типа РБМК-1000, которые обеспечивали около 10% производства электроэнергии в Украине.

События апреля 1986 года

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке проводился технический эксперимент по проверке работы турбогенератора в условиях потери электроснабжения. В ходе испытания произошёл ряд нарушений и технических сбоев, что привело к взрывам в 01:23.

В результате реактор был разрушен, а в атмосферу попало значительное количество радиоактивных веществ. Радиоактивное загрязнение распространилось на территории Украины, Беларуси, России и части Европы.

В Украине загрязнение охватило значительные площади, в частности около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Эвакуация населения города Припять, где проживало около 50 тысяч человек, началась более чем через сутки после аварии.

Сразу после аварии погибли 31 человек, а около тысячи спасателей получили наивысшие дозы радиационного облучения. По оценкам специалистов, в течение последующих десятилетий число смертей, связанных с воздействием радиации, может составить от 9 до 33 тысяч человек в зависимости от полученных доз.

В то же время более 5 миллионов человек получили низкие дозы облучения всего тела. К 2002 году было зафиксировано более 4 тысяч случаев рака щитовидной железы среди тех, кто на момент аварии был детьми.

Ликвидация последствий

Для устранения последствий аварии была создана правительственная комиссия, которая координировала работы по ликвидации. В 30-километровую зону отчуждения направили значительное количество специалистов и военных.

В общей сложности в ликвидации последствий приняли участие около 600 тысяч человек — пожарные, военные, инженеры, медики, учёные и другие специалисты. Многие из них подверглись воздействию радиации во время выполнения работ.

С целью ограничения распространения радиоактивной пыли над разрушенным четвёртым энергоблоком ЧАЭС в течение 206 дней было возведено защитное сооружение, известное как объект «Укрытие». Конструкция из бетона и металла была рассчитана на срок эксплуатации около 20–30 лет. В феврале 2013 года на объекте произошёл частичный обвал конструкций над машинным залом площадью в несколько сотен квадратных метров.

Позднее станцию накрыли новым безопасным конфайнментом, введённым в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Это сооружение рассчитано примерно на 100 лет использования. Его высота составляет 109 метров, а длина превышает 160 метров. Новый конфайнмент полностью накрывает прежнее укрытие.

14 февраля 2025 года в результате удара российского беспилотника была повреждена внешняя конструкция укрытия над четвёртым энергоблоком. Удар вызвал пожар и образование отверстия в кровле. По имеющимся данным, уровень радиации оставался в пределах нормы, однако зафиксированы повреждения части конструкции. Украина начала восстановительные работы с привлечением международных партнёров.

