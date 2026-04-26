40 лет Чернобыльской катастрофы: ключевые факты и ликвидация последствий

07:54, 26 апреля 2026
26 апреля исполняется 40 лет от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Сегодня, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

История создания ЧАЭС

Чернобыльская АЭС была расположена в 18 км от города Чернобыль и примерно в 110 км от Киева. Станцию планировали как важный энергетический объект Украинской ССР. В 1960-х годах из-за роста промышленности возникла потребность в новых источниках энергии, поскольку угольная отрасль не обеспечивала необходимых объемов. В этот период в мире активно развивалась ядерная энергетика.

Строительство ЧАЭС началось в 1970 году. Первый энергоблок был введён в эксплуатацию в 1977 году. К 1986 году станция имела четыре энергоблока с реакторами типа РБМК-1000, которые обеспечивали около 10% производства электроэнергии в Украине.

События апреля 1986 года

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке проводился технический эксперимент по проверке работы турбогенератора в условиях потери электроснабжения. В ходе испытания произошёл ряд нарушений и технических сбоев, что привело к взрывам в 01:23.

В результате реактор был разрушен, а в атмосферу попало значительное количество радиоактивных веществ. Радиоактивное загрязнение распространилось на территории Украины, Беларуси, России и части Европы.

В Украине загрязнение охватило значительные площади, в частности около 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Эвакуация населения города Припять, где проживало около 50 тысяч человек, началась более чем через сутки после аварии.

Сразу после аварии погибли 31 человек, а около тысячи спасателей получили наивысшие дозы радиационного облучения. По оценкам специалистов, в течение последующих десятилетий число смертей, связанных с воздействием радиации, может составить от 9 до 33 тысяч человек в зависимости от полученных доз.

В то же время более 5 миллионов человек получили низкие дозы облучения всего тела. К 2002 году было зафиксировано более 4 тысяч случаев рака щитовидной железы среди тех, кто на момент аварии был детьми.

Ликвидация последствий

Для устранения последствий аварии была создана правительственная комиссия, которая координировала работы по ликвидации. В 30-километровую зону отчуждения направили значительное количество специалистов и военных.

В общей сложности в ликвидации последствий приняли участие около 600 тысяч человек — пожарные, военные, инженеры, медики, учёные и другие специалисты. Многие из них подверглись воздействию радиации во время выполнения работ.

С целью ограничения распространения радиоактивной пыли над разрушенным четвёртым энергоблоком ЧАЭС в течение 206 дней было возведено защитное сооружение, известное как объект «Укрытие». Конструкция из бетона и металла была рассчитана на срок эксплуатации около 20–30 лет. В феврале 2013 года на объекте произошёл частичный обвал конструкций над машинным залом площадью в несколько сотен квадратных метров.

Позднее станцию накрыли новым безопасным конфайнментом, введённым в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Это сооружение рассчитано примерно на 100 лет использования. Его высота составляет 109 метров, а длина превышает 160 метров. Новый конфайнмент полностью накрывает прежнее укрытие.

14 февраля 2025 года в результате удара российского беспилотника была повреждена внешняя конструкция укрытия над четвёртым энергоблоком. Удар вызвал пожар и образование отверстия в кровле. По имеющимся данным, уровень радиации оставался в пределах нормы, однако зафиксированы повреждения части конструкции. Украина начала восстановительные работы с привлечением международных партнёров.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

