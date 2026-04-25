Десять років ув’язнення – такий вирок виніс суд за злочин проти 15-річної школярки

48-річний чоловік отримав 10 років ув’язнення за насильницькі дії щодо дитини, яка випасала худобу на околиці населеного пункту.

В червні 2025 року до поліції Одещини надійшла заява від 36-річної місцевої жительки. Жінка повідомила, що її 15-річна донька зізналася їй у тому, що стала жертвою сексуального насильства. Про це повідомили в Нацполіції.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що вдень на околиці населеного пункту, де проживає родина, до дівчини, яка випасала худобу, підійшов 48-річний чоловік із сусідньої громади. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник застосував до неповнолітньої фізичну силу та зґвалтував її.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного, розшукали його та затримали. У ході кримінального провадження поліцейські провели комплекс слідчих дій, призначили необхідні судові експертизи та зібрали достатню доказову базу, яка підтверджувала вину фігуранта.

За результатами розслідування 48-річному чоловіку було висунуто обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої особи. Обвинувальний акт за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України правоохоронці направили до суду.

Суд першої інстанції, дослідивши всі зібрані матеріали та докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Обвинування в суді підтримувала окружна прокуратура, під процесуальним керівництвом якої проводилося досудове розслідування.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку. Він набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

