Десять лет лишения свободы — такой приговор вынес суд за преступление против 15-летней школьницы

48-летний мужчина получил 10 лет лишения свободы за насильственные действия в отношении девочки, которая пасла скот на окраине населенного пункта.

В июне 2025 года в полицию Одесской области поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее 15-летняя дочь призналась ей в том, что стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщили в Нацполиции.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что днем на окраине населенного пункта, где проживает семья, к девушке, которая пасла скот, подошел 48-летний мужчина из соседней общины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник применил к несовершеннолетней физическую силу и изнасиловал ее.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, разыскали его и задержали. В ходе уголовного производства полицейские провели комплекс следственных действий, назначили необходимые судебные экспертизы и собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину фигуранта.

По результатам расследования 48-летнему мужчине было предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Обвинительный акт по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины правоохранители направили в суд.

Суд первой инстанции, изучив все собранные материалы и доказательства, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Обвинение в суде поддерживала окружная прокуратура, под процессуальным руководством которой проводилось досудебное расследование.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке. Он вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана.

